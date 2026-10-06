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İsviçre 1-0'ı Rieder'le buldu!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsviçre 1-0'ı Rieder'le buldu!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. grup maçında İsviçre, F. Rieder'in 43. dakikada attığı golle Kuzey Makedonya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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