Son dakika: Bakan Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 4 yeni finansman kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.