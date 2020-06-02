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Son dakika: Bakan Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması |Video
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 4 yeni finansman kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.