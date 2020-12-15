Son dakika haberi... 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bugünkü toplantıda heyetler sunum yapacak. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bugünkü toplantıda heyetler sunum yapacak. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.