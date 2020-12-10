Milyonlarca vatandaşın gözü 2021 asgari ücret zammında. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken vatandaşlar asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

İşte tüm detaylar...