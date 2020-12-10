Son dakika: 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... 7 milyon kişinin gözü 2021 asgari ücret zammında. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken vatandaşlar asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.
Milyonlarca vatandaşın gözü 2021 asgari ücret zammında. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken vatandaşlar asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.
İşte tüm detaylar...
ASGARİ ÜCRETTE 7 KRİTER
* Geçim maliyeti
* Salgınla mücadele dönemi
* Gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon
* Refah payı
* İşverene maliyet
* İstihdamın korunması
* Rekabet şartları
ZAMLARA ENFLASYON AYARI
ZAMLARA ENFLASYON AYARI
2021 YILINDA NE OLABİLİR?
2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim.
Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir.
BRÜT ASGARİ ÜCRET
2.943,00
SGK PRİMİ % 14
412,02
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ % 1
29,43
GELİR VERGİSİ %15
154,50
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
220,73
DAMGA VERGİSİ %07,59
22,34
KESİNTİLER TOPLAMI
618,29
NET ASGARİ ÜCRET
2.324,71
İŞVERENE MALİYET
- ASGARİ ÜCRET: 2.943,00
- SGK PRİMİ: % 15.5 (İşveren Payı) 456,17
- İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ: %2 - 58,86
- İŞVERENE TOPLAM MALİYET: 3.458,03