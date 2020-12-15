Son dakika: 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak?

Son dakika... Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Bugünkü toplantıda heyetler sunum yapacak. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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