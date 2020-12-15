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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak? Son dakika: 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak? Son dakika... Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Bugünkü toplantıda heyetler sunum yapacak. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 10:35
Son dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün yapılıyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek için gerçekleştirilen ikinci görüşmede heyetler sunum yapacak. Toplantı işveren heyeti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ TOPLANTI BAŞLADI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılıyor.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.
TİSK heyetinin görüşlerini paylaşacağı bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı. 2021 AGİ MİKTARI NE KADAR OLACAK?
Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.
Peki, kim ne kadar alacak? İşte o tablo: