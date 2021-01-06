Son dakika: Altın mı almalı gümüş mü? Kapalıçarşı'da altın ve gümüş fiyatları ne kadar?

Güvenli liman olarak görülen altından sonra gümüş de yatırımcının radarına girdi. Peki hangisi daha avantajlı? Altın mı alınmalı yoksa gümüş mü? Kapalıçarşı’da altın ve gümüş piyasası nasıl? Altın ne kadar? Gümüş ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Güvenli liman olarak görülen altından sonra gümüş de yatırımcının radarına girdi. Peki hangisi daha avantajlı? Altın mı alınmalı yoksa gümüş mü? Kapalıçarşı'da altın ve gümüş piyasası nasıl? Altın ne kadar? Gümüş ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Gümüşçü Fahri Marabi, "Her ikisi de 2021 için makul. Merkez Bankaları faiz oranlarını 0 tuttu geçen sene ve bu sene de bu devam edecek. Parasal genişlemeler ve para bolluğu altın ve gümüşe yarıyor. Gümüşü altından bir tık daha makul kılan şey yenilenebilir enerjide yani yeşil enerjide kullanılabilecek olması. Gümüşün ivmesinin altına göre bir tık daha yukarı olacağını düşünüyoruz. Bugün gümüşün fiyatı 6.500 lira kilosu. Altının ise 461 TL. Uzun vadeli düşünülecekse yatırımcılara gümüşe tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.