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Gümüşün sahtesine dikkat! Dolandırıcılar çeliği gümüş diye satıyor

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 09:54
Güncelleme:06.01.2021 11:11
Altın fiyatlarının artmasının ardından, vatandaşın yeni gözdesi olan gümüşün de sahtesi çıktı. Uzmanlar, dolandırıcıların sahte ve ayarı düşük gümüşleri sattığını söyledi vatandaşları uyardı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Altın fiyatlarının artmasının ardından, vatandaşın yeni gözdesi olan gümüşün de sahtesi çıktı. Uzmanlar, dolandırıcıların sahte ve ayarı düşük gümüşleri sattığını söyledi vatandaşları uyardı.

Altından sonra gümüşün de sahtesi çıktı. İşin uzmanları uyardı. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde gümüş sahteciliği daha fazla.

Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş bekleniyor mu? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın ne olacak? A Haberde anlattı ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA? YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? 2021 YILINDA ALTIN NE OLACAK? A HABER'DE ANLATTI
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