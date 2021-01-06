Gümüşün sahtesine dikkat! Dolandırıcılar çeliği gümüş diye satıyor

Altın fiyatlarının artmasının ardından, vatandaşın yeni gözdesi olan gümüşün de sahtesi çıktı. Uzmanlar, dolandırıcıların sahte ve ayarı düşük gümüşleri sattığını söyledi vatandaşları uyardı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Altın fiyatlarının artmasının ardından, vatandaşın yeni gözdesi olan gümüşün de sahtesi çıktı. Uzmanlar, dolandırıcıların sahte ve ayarı düşük gümüşleri sattığını söyledi vatandaşları uyardı.

Altından sonra gümüşün de sahtesi çıktı. İşin uzmanları uyardı. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde gümüş sahteciliği daha fazla.