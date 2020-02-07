Altın alacakları canlı yayında uyardı! Gram altın 300 TL'nin altına gerileyecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? |Video

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altının fiyatı 300 lirayı aştı. Peki uzmanlar ne diyor? Gram altının fiyatı yeniden 300 liranın altına düşecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren uyarılarda bulundu. İşte 7 Şubat 2020 Cuma günü gram, çeyrek ve tam altında son dakika en güncel rakamları...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüş eğilimi ile başlasa da gram fiyatı 300 TL'nin üzerinde seyrediyor. Geride bıraktığımız hafta 305 TL gram fiyatını gören altın bu hafta 300 TL'nin altına gerilemişti. Altın dün yeniden yükselişe geçerek 300 TL'nin üzerine çıktı. Yaşanan dalgalanmaları yakından izleyen vatandaşlar altın alımı için doğru zamanı kolluyor. Altın fiyatlarının son durumunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çok önemli uyarılarda bulundu. Erdem, altın fiyatlarını değerlendirirken, altın birikiminde doğru zamanı da açıkladı. Peki, altın ne zaman alınırsa kar edilir? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte güncel altın fiyatları ve Faruk Erdem'in değerlendirmeleri...

7 ŞUBAT 2020 CUMA GÜNÜ GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?