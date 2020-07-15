Öztürk Oran: Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi...

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Oran mesajında, "4 yıl önce bugün birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağı, vatanımıza kimsenin el süremeyeceği Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tüm dünyaya bir kez daha gösterildi. Hainler bir kez daha hüsrana uğratıldı." dedi.