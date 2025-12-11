11 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 11.12.2025 10:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya'da düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomisinde yaşanan kötü gidişata rağmen Türkiye'nin ortalamanın üzerinde büyüdüğüne vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Kişi başına milli gelirimiz AB ortalamasına çok yaklaştı. 2026’da ekonomide daha olumlu ortam bekliyoruz. Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
ABONE OL
Cevdet Yılmaz: 2026’da nispi olarak olumlu bir ortam olacak
Cevdet Yılmaz: 2026'da nispi olarak olumlu bir ortam olacak
Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
"Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek"
Bilgi teknolojileri alt yapısına yatırımlarımız sürüyor
"Bilgi teknolojileri alt yapısına yatırımlarımız sürüyor"
5. Finansın Geleceği Zirvesi başladı
5. Finansın Geleceği Zirvesi başladı
Asgari ücret maratonu! İşte zam senaryoları
Asgari ücret maratonu! İşte zam senaryoları
Altında gözler Fed kararında! Piyasalarda nefesler tutuldu
Altında gözler Fed kararında! Piyasalarda nefesler tutuldu
Altın hareketli gümüş zirvede!
Altın hareketli gümüş zirvede!
Adım adım asgari ücret: maratonu başlıyor!
Adım adım asgari ücret: maratonu başlıyor!
Pakette sahte altına son!
Pakette sahte altına son!
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık’ta
Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık'ta
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Daha Fazla Video Göster