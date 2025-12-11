Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya'da düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomisinde yaşanan kötü gidişata rağmen Türkiye'nin ortalamanın üzerinde büyüdüğüne vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Kişi başına milli gelirimiz AB ortalamasına çok yaklaştı. 2026’da ekonomide daha olumlu ortam bekliyoruz. Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek." dedi.

