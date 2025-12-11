11 Aralık 2025, Perşembe

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026’da nispi olarak olumlu bir ortam olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da nispi olarak olumlu bir ortam olacak

Giriş: 11.12.2025 11:14
Güncelleme:11.12.2025 11:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 5. Finansın Geleceği Zirvesi & 13. Para Sohbetleri Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Yılmaz 2026 yılında Türkiye ekonomisinde nispi olarak daha olumlu bir ortam beklediklerini söylerken dış koşulların büyüme ve ihracatı destekleyeceğinin altını çizdi. Öte yandan Türkiye'nin İtalya'yı geçerek Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi olacağını duyuran Yılmaz "Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ise 2025 yılı itibarıyla yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseleceğini tahmin ediyoruz." dedi.
