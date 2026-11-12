Merkez Bankası'ndan kredilere ve faizlere ilişkin çifte hamle: Krediye erişim kolaylaşacak mı?

Merkez Bankası, bankaların ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerdeki 8 haftalık büyüme sınırlarını yarımşar puan artırarak piyasaların ve reel sektörün finansmana erişimini rahatlatacak kritik bir adım attı. Yılın son Enflasyon Raporu'nun da kamuoyuyla paylaşıldığı günde, kredi büyüme sınırlarının esnetilmesini ve olası faiz indirimlerini değerlendiren Ekonomist Arda Coşar, A Para canlı yayınında Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Bankaların kredi verme kapasitesinin genişlediğini vurgulayan Coşar, aralık ayındaki faiz beklentilerini ve kredi maliyetlerinin seyrini aktardı.