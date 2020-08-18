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Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı

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Giriş: 18.08.2020 12:21
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü. Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, kararı A Haber canlı yayında değerlendirdi.

TCMB, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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