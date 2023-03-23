23 Mart 2023, Perşembe
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yüzde 8,5’te sabit tuttu | Karar ne anlama geliyor? A Haber’de değerlendirdiler
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde yüzde 8,5 düzeyinde sabit tuttu. Karar ne anlama geliyor? Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.