Memur ve emekliye temmuz zammı ne olacak? Faruk Erdem A Haber’de rakam verdi

Memur ve emekli maaşı için yeni rakam ne? Bu yıl emekli olmak 2026'ya göre daha mı avantajlı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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