BU YIL EMEKLİ OLMAK 2026'YE GÖRE AVANTAJLI

Bu böyle devam edecek. Çünkü bizim maaş bağlama sistemimizin mutlaka revize edilmesi lazım. Çok karmaşık bir yapı. 3 ayrı hesaplama yapılıyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası… Her birinde aylık bağlama oranları değişmiş. Her birinde çarpanlar değişiyor vesaire. 2008 sonrası yapılan hesaplamalarda da bir önceki yılın enflasyonunun yüzde 30'u giriyor büyüme katsayısı ekleniyor vesaire. Dolayısıyla enflasyon ve büyümenin etkisi her yıl maaş çarpanlarını değiştiriyor