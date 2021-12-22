22 Aralık 2021, Çarşamba
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Memur ve emekli zammı ne olacak? Emekli maaşına zam yüzde kaç olacak? Emekliye yüzde 40 zam formülü
Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili birçok yeni gelişme var. Emekliye iyileştirme müjdesi verilirken yüzde 40'ı bulacak artış formülü gündemde. TÜED de 2 öneride bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.