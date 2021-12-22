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Memur ve emekli zammı ne olacak? Emekli maaşına zam yüzde kaç olacak? Emekliye yüzde 40 zam formülü

A Haber
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Giriş: 22.12.2021 10:12
Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili birçok yeni gelişme var. Emekliye iyileştirme müjdesi verilirken yüzde 40'ı bulacak artış formülü gündemde. TÜED de 2 öneride bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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