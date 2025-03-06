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MB faizi 2,5 puan indirerek yüzde 42,5’e çekti! Döviz, altın ve borsada seyir ne yönde?

MB faizi 2,5 puan indirerek yüzde 42,5'e çekti! Döviz, altın ve borsada seyir ne yönde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 15:55
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi beklentiler doğrultusunda 250 baz indirilerek yüzde 42,5'e çekildi. Piyasalar, merkez bakasının faiz kararına nasıl tepki verdi? Döviz, altın ve borsada seyir ne yönde? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
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MB faizi 2,5 puan indirerek yüzde 42,5’e çekti! Döviz, altın ve borsada seyir ne yönde?
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