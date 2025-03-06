06 Mart 2025, Perşembe
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MB faizi 2,5 puan indirerek yüzde 42,5'e çekti! Döviz, altın ve borsada seyir ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi beklentiler doğrultusunda 250 baz indirilerek yüzde 42,5'e çekildi. Piyasalar, merkez bakasının faiz kararına nasıl tepki verdi? Döviz, altın ve borsada seyir ne yönde? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.