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Küresel tetikçiler Bakan Albayrak üzerinden Türk ekonomisini hedef aldı! ANALİZ

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Giriş: 07.08.2020 02:35
Güncelleme:07.08.2020 02:42
IMF'ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulacaktı. Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye'yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu. Türk ekonomisini kuşatma planının perde arkası analiz haberimizde...
Küresel tetikçiler Bakan Albayrak üzerinden Türk ekonomisini hedef aldı!
Küresel tetikçiler Bakan Albayrak üzerinden Türk ekonomisini hedef aldı!
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