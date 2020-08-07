Küresel tetikçiler Bakan Albayrak üzerinden Türk ekonomisini hedef aldı! ANALİZ

IMF'ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulacaktı. Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye'yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu. Türk ekonomisini kuşatma planının perde arkası analiz haberimizde...