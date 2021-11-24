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Ekonomiye kur üzerinden saldırı!

A Haber
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Giriş: 24.11.2021 00:32
Güncelleme:24.11.2021 00:36
Türkiye'ye yönelik kur üzerinden yapılan saldırıları arkasın kim yada kimler var? Bu saldırıyla ne yapılmak isteniyor? Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde yükselen ivmesi kimleri rahatsız ediyor? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Prof. Dr. Şenay Yalçın yanıt verdi. Yalçın, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanlar Konseyi tarafından yayınlanan 121 maddelik bildiriye dikkat çekti.

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Ekonomiye kur üzerinden saldırı!
Ekonomiye kur üzerinden saldırı!
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