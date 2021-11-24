24 Kasım 2021, Çarşamba
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Ekonomiye kur üzerinden saldırı!
Türkiye'ye yönelik kur üzerinden yapılan saldırıları arkasın kim yada kimler var? Bu saldırıyla ne yapılmak isteniyor? Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde yükselen ivmesi kimleri rahatsız ediyor? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Prof. Dr. Şenay Yalçın yanıt verdi. Yalçın, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanlar Konseyi tarafından yayınlanan 121 maddelik bildiriye dikkat çekti.