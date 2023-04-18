Kısmi ve kademeli emeklilik planı! EYT'yi kaçırana emeklilik şansı mı?

EYT'yi az farkla kaçırana "kısmi emeklilik" formülü getiriliyor. Peki kısmı emekliliğin diğer emeklilere göre farkı ne? Düzenleme nasıl olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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