18 Ekim 2021, Pazartesi
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Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, son zamanlarda artan kira fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kira fiyatlarının neden yükseldiğini anlatan Kas, fiyatların önümüzdeki süreçte ne yöne evrilebileceğiyle ilgili de önemli ifadeler kullandı.