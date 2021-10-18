18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı

Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2021 23:15
Güncelleme:18.10.2021 23:15
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, son zamanlarda artan kira fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kira fiyatlarının neden yükseldiğini anlatan Kas, fiyatların önümüzdeki süreçte ne yöne evrilebileceğiyle ilgili de önemli ifadeler kullandı.
Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı
Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı
Yerli ve milli ilk çoklu bombaatarı göreve hazır
Yerli ve milli ilk çoklu bombaatarı göreve hazır
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet’ten yapılabilecek
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi nedir?
2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi nedir?
Merkez Bankası Başkanı’ndan açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar
Yabancı basın neden Türkiye Ekonomisi hedef aldı?
Yabancı basın neden Türkiye Ekonomisi hedef aldı?
Süper lüks yat merkezinde istihdam sorunu!
Süper lüks yat merkezinde istihdam sorunu!
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Azerbaycan ile yeni doğal gaz anlaşması
Azerbaycan ile yeni doğal gaz anlaşması
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Merkez Bankası’nda görev değişimi
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Daha Fazla Video Göster