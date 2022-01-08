08 Ocak 2022, Cumartesi
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Kimlik kartlarına yönelik flaş karar! 50 ilde başlıyor! İçişleri Bakanlığı tarih verdi... Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kimlik kartlarına yönelik yeni bir kararın alındığı duyuruldu. Bakan Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kimlik kartına e-İmza yüklenmesine başlanacağını duyurdu. Peki kimlik kartına e-İmza yüklemeleri ne zaman başlıyor? Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...