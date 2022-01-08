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Kimlik kartlarına yönelik flaş karar! 50 ilde başlıyor! İçişleri Bakanlığı tarih verdi... Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

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Giriş: 08.01.2022 16:40
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kimlik kartlarına yönelik yeni bir kararın alındığı duyuruldu. Bakan Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kimlik kartına e-İmza yüklenmesine başlanacağını duyurdu. Peki kimlik kartına e-İmza yüklemeleri ne zaman başlıyor? Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Kimlik kartlarına yönelik flaş karar!
Kimlik kartlarına yönelik flaş karar!
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