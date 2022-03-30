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KDV indirimi fiyatlara yansıyacak mı? Zincir marketlerin fiyat oyunu

A Haber
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Giriş: 30.03.2022 10:33
Hükümetin her KDV indirimi hamlesinde olduğu gibi fırsatçılar yine boy gösterdi. Önceki gün temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürüleceğinin açıklanmasının ardından bazı market ve markalar fiyatları yükseltti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Faruk Erdem ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
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