30 Mart 2022, Çarşamba
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KDV indirimi fiyatlara yansıyacak mı? Zincir marketlerin fiyat oyunu
Hükümetin her KDV indirimi hamlesinde olduğu gibi fırsatçılar yine boy gösterdi. Önceki gün temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürüleceğinin açıklanmasının ardından bazı market ve markalar fiyatları yükseltti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Faruk Erdem ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.