08 Temmuz 2021, Perşembe
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Kazanç masası kuruluyor! Emekli ve memurlar ne istiyor?
Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne? Emekli ve memurlar ne istiyor? Emekliler bayram ikramiyesi için başvuruyu nereye yapacak? Kıdem tazminatı taksite bölünebilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Erdem, vatandaşların sorularını da yanıtladı.