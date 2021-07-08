08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kazanç masası kuruluyor! Emekli ve memurlar ne istiyor?

Kazanç masası kuruluyor! Emekli ve memurlar ne istiyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2021 10:23
Güncelleme:08.07.2021 10:23
Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne? Emekli ve memurlar ne istiyor? Emekliler bayram ikramiyesi için başvuruyu nereye yapacak? Kıdem tazminatı taksite bölünebilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Erdem, vatandaşların sorularını da yanıtladı.
Kazanç masası kuruluyor KAZANÇ MASASI KURULUYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kazanç masası kuruluyor
Kazanç masası kuruluyor
Düğünlerin gözdesi! Çeyrek görünümlü...
Düğünlerin gözdesi! Çeyrek görünümlü...
Rize - Artvin Havalimanı'nda son durum
Rize - Artvin Havalimanı'nda son durum
Turizm sektörü hedef büyüttü!
Turizm sektörü hedef büyüttü!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi!
CHP'li eski başkan hakim karşısında
CHP'li eski başkan hakim karşısında
Vergi ve primler devletten
Vergi ve primler devletten
10 Temmuz'da başlıyor! 25 dakika kazandıracak
10 Temmuz'da başlıyor! 25 dakika kazandıracak
Emeklilere çifte müjde!
Emeklilere çifte müjde!
Otomobilde vergi zamanı | Ne zaman ödenecek?
Otomobilde vergi zamanı | Ne zaman ödenecek?
Temmuz ayı 2021 memur zammı ne kadar?
Temmuz ayı 2021 memur zammı ne kadar?
Piyasalar günde nasıl başlıyor?
Piyasalar günde nasıl başlıyor?
Daha Fazla Video Göster