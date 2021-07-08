Kazanç masası kuruluyor! Emekli ve memurlar ne istiyor?

Onların maaş aldıkları hesaba otomatik olarak yatırılıyor. Başvuru yapmaya dilekçe vermeye SMS atmaya gerek yok. Emeklilere böyle SMS'ler geliyormuş. Emeklinin üç kuruşuna göz diken adamlar var. O yüzden çok dikkatli olalım. Herhangi bir yere başvurmaya SMS atmaya gerek yok.