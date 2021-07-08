Kazanç masası kuruluyor! Emekli ve memurlar ne istiyor?
Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne? Emekli ve memurlar ne istiyor? Emekliler bayram ikramiyesi için başvuruyu nereye yapacak? Kıdem tazminatı taksite bölünebilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Erdem, vatandaşların sorularını da yanıtladı.
Binlerce çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Peki son durum ne kim ne istiyor? Maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ekonomi gündeminin merak edilenleri...
Erdem, "Bayramdan önce bitmesini bekliyorum. İşçiler taleplerini iletmişlerdi. İlk 6 ay için 2021 ve 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 20 ondan sonraki 6 aylar için de enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiler. En düşük brüt maaşın da 4.800 TL olmasını istiyorlar. 1 milyona yakın işçiyi ilgilendiriyor.
Ağustos'tan sonra memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme başlayacak.
EMEKLİLER NE İSTİYOR?
* YÜZDELİ ZAMLARA İLAVETEN SEYYANEN ZAM YAPILSIN
* AİLE YARDIMI EMEKLİLİKTE DE DEVAM ETSİN
* ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA İÇİN YAŞ SINIRI KALDIRILSIN
* BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞI KURALA BAĞLANSIN
* KAMUNUN EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLSUN
* EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYENLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI'NDAN YARARLANDIRILSIN
MEMURLAR NE İSTİYOR?
* YÜZDELİ ZAMLARA İLAVETEN SEYYANEN ZAM YAPILSIN
* SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇİRİLSİN
* GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YÜZDE 15 İLE SABİTLENSİN
* BAYRAM İKRAMİYESİ KAMU GÖREVLİLERİNE DE ÖDENSİN
* EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HESABINA 1 TAM YILI AŞAN SÜRELER DE DAHİL EDİLSİN
SSK ve Bağ-kur emeklileri 13-14 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli memurlar ise 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacaklar. Artı Ağustos ayının maaşını da almış olacaklar. 16 Temmuz'da hem zamlı maaşlarını alacak. Hem de ikramiyelerini almış olacaklar
Emekliler bayram ikramiyesi için başvuruyu nereye yapacaklar?
Onların maaş aldıkları hesaba otomatik olarak yatırılıyor. Başvuru yapmaya dilekçe vermeye SMS atmaya gerek yok. Emeklilere böyle SMS'ler geliyormuş. Emeklinin üç kuruşuna göz diken adamlar var. O yüzden çok dikkatli olalım. Herhangi bir yere başvurmaya SMS atmaya gerek yok.
Kıdem tazminatı taksite bölünebilir mi?
Kıdem tazminatı tek seferde bankaya yatırılarak ve nakit olarak ödeniyor. Taksite bölünebilir mi bölünebilir ama çalışanın rızasının alınması şartıyla.
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