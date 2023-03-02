02 Mart 2023, Perşembe
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İşte EYT'liler için YOL HARİTASI! Başvuru ne zaman? İlk maaş ne zaman yatacak? Prim günü tablosu nasıl hesaplanır? A Haber'de yanıtladı
EYT'de başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İlk maaş ne zaman yatacak? Prim günü tablosu nasıl hesaplanır? EYT'de kademeli prim ne demek? Sigorta süresine göre prim tablosu nasıl hesaplanır? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşverene EYT desteği nedir? EYT'liler ikramiye ve promosyon alabilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.