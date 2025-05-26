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İstanbul’un merkezi Yeni Fikirtepe 7. Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok iyi fikir!

İstanbul’un merkezi "Yeni Fikirtepe" 7. Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok "iyi fikir"!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 20:27
İstanbul’un merkezi Kadıköy’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinde, cazip ödeme koşullarını içeren “İyi Fikir Kampanyası” başladı. Kampanya kapsamında 7. Etap satışa sunulurken, dairelerin teslime hazır olduğu duyuruldu. Şehrin merkezinde konumlanan proje; sosyal donatı alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ulaşım bağlantılarına yakınlığıyla dikkat çekerken, yüzde 10 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme, 0,69 vade farkı ve 60 ay vadeyle sunulan cazip ödeme koşullarıyla hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.
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İstanbul’un merkezi Yeni Fikirtepe 7. Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok iyi fikir!
İstanbul’un merkezi Yeni Fikirtepe 7. Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok iyi fikir!
İstanbul’un merkezi "Yeni Fikirtepe" 7. Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok "iyi fikir"!
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