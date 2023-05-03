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İslam Memiş'ten A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler! "Berat Albayrak'a borçluyuz" dedi... O bölgeyi işaret etti: Türkiye yakında üyesi olabilir

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 13:05
Altın üretimine destek sürüyor. Türkiye'nin altın üretimi iki katına çıkıyor. AK Parti altın üretimine tam destek sağlıyor. Finans Analisti İslam Memiş konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Türkiye'de işaret ettiği bölge ile ilgili, "Türkiye'nin Dubai'si olacak" dedi. "Ben çok iddialı bir cümle kullanmak istiyorum" diyen Memiş, Türkiye'nin yakında üyesi olabileceği uluslararası kuruluşu söyledi.
A Haberde çarpıcı sözler: Türkiye yakında... A HABER'DE ÇARPICI SÖZLER: TÜRKİYE YAKINDA...

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