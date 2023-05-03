İslam Memiş'ten A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler! "Berat Albayrak'a borçluyuz" dedi... O bölgeyi işaret etti: Türkiye yakında üyesi olabilir
Altın üretimine destek sürüyor. Türkiye'nin altın üretimi iki katına çıkıyor. AK Parti altın üretimine tam destek sağlıyor. Finans Analisti İslam Memiş konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Türkiye'de işaret ettiği bölge ile ilgili, "Türkiye'nin Dubai'si olacak" dedi. "Ben çok iddialı bir cümle kullanmak istiyorum" diyen Memiş, Türkiye'nin yakında üyesi olabileceği uluslararası kuruluşu söyledi.
AK Parti 20 yıl önce hiç üretileyen altın üretimine desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda yıllık üretim kapasitesi 80 tona çıkarılıyor.
Ayrıntılar A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Finans Analisti İslam Memiş konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu pakete kadar bizim Türkiye olarak son 20 yıllık haritamıza baktığımız zaman yeraltı zenginliklerine baktığımız zaman ciddi anlamda yeraltında altın madenlerimizin diğer emtialarımızın, petrollerimizin, doğal gazlarımızın Türkiye ekonomisine ciddi bir anlamda bundan sonraki süreçlerde katkı sağlayacağını zaten hep beraber görmüş olacağız.
"DÜNYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
Uluslararası mecrada Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini tekrar yeryüzüne çıkarması, bunu kendi ülkesinde kendi vatandaşlarıyla kendi yurttaşlarıyla kendi paydaşlarıyla paylaşacak olması aslında uluslararası mecrada çok yakından takip ediliyor. Bütün dünya basını ve bütün dünya halkı bunu yakından takip ediyor.
"BERAT ALBAYRAK'A ÇOK BORÇLUYUZ"
Bugüne kadar 40 ton civarında çıkarılan bir altın madeninin 50 tondu ancak burada pandemi devreye girdi ve dolayısıyla burada bir aksama duraksama oldu. Ancak yeni özellikle yeraltındaki madenlerin çıkarılması için teşviklerin desteklerin hızlandırılması, özellikle madencilik sektöründe tekrar yeni vizyon kazandırılması ki bunu Sayın eski Bakanımız Berat Albayrak'a çok borçluyuz, onun da bu girişimlerini yad etmek lazım.
Bugüne kadar yapmış olduğu bu başarılı süreçlerde Türkiye'nin altın ithalatında ciddi bir gerileme altın ihracatında yani işçilikli ürünlerde mücevher grubunda ciddi bir ihracat rakamı yakaladığımızı zaten herkes biliyor.
50 ton olarak hedeflenen 40 tona ulaşan ve bundan sonraki süreçlerde 80 ton olarak hedeflenen altın çıkarma rezervleri bundan sonraki seyirlerde Türkiye ekonomisine ciddi anlamda bir katkısı olacaktır.
YASTIK ALTINDAKİLER EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Türkiye'de yastık altı birikimleri var bu yastık altı fiziki altın birikimlerinin tekrar Türkiye ekonomisine kazandırılması için de ciddi ataklar ciddi teşvikler ciddi destekler halen verilmeye devam ediyor. Ciddi anlamda da yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması gibi bir süreç yaşandı.
"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"
Dünyada hiçbir ülkede yaşanmayan bir örneği gördük biz. Örf, adet ve geleneklerimizde fiziki altın tutmayı severiz ama bunu ekonomiye kazandırılması kısmı bugüne kadar çok başarılı değildi. Ama son 20 yıllık sürece baktığımız zaman yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çok ciddi anlamda ülke ekonomisine katkı sağlamıştır ve katkı sağlamaya devam ediyor.
YENİ MÜJDELER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Yine en son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Gabar Dağı'ndaki petrol. Her gün yeni müjdeler gelmeye devam ediyor.
ÇARPICI DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE YAKINDA ÜYESİ OLABİLİR
Ben çok iddialı bir cümle kullanmak istiyorum bunu köşe yazılarımda da ifade etmiştim. Bu kadar rezervi bol olan bir ülke özellikle Rusya'nın doğal gaz fiyatlarını Türkiye'de depolaması fiyatının Türkiye'de belirlenmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? Türkiye'nin yakında bir OPEC üyesi olabileceğini ben iddia edebilirim.
O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ: TÜRKİYE'NİN DUBAİ'Sİ OLACAK
Dolayısıyla şu anda deprem bölgesini baz aldığımız zaman bugün depremden dolayı bölge yeniden inşa ediliyor ancak çok karamsar değilim. Ben Türkiye'nin bu bölgesinin çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin Dubai'si olarak ve ciddi anlamda emtia fiyatlarının, petrol fiyatlarının, doğal gaz fiyatlarının belirleneceği bir merkez olarak değerlendiriyorum.
Bu bölge jeopolitik anlamda, sosyolojik anlamda Türkiye bir transfer merkezi şu anda herkes bunu görüyor Türkiye'deki yabancı sayısında. Bu yabancı sayısı artmaya devam edecek.
Şu anda Türkiye dışarı göç veren bir ülke konumundaydı şimdi göç alan bir ülke konumuna geldi. Dolayısıyla da yeraltı zenginliklerimiz çıkarılmaya devam edecek. Yeni teşvik ve desteklerimiz özellikle de Türkiye ekonomisine ciddi katkısının olacağını hep beraber görmüş olacağız.
OPEC NEDİR?
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC, (Organization of Petroleum Exporting Countries) net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
- EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
- Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?
- YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023! ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT AİS giriş ekranı!
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü? Raif Karadağ hayatı ve eserleri
- YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2023-YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire,doktor 4 aylık örnek aylıklar…
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?
- 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?
- Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?
- 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur ara zammı olacak mı, ne zaman?