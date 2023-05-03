İslam Memiş'ten A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler! "Berat Albayrak'a borçluyuz" dedi... O bölgeyi işaret etti: Türkiye yakında üyesi olabilir

"BERAT ALBAYRAK'A ÇOK BORÇLUYUZ"

Bugüne kadar 40 ton civarında çıkarılan bir altın madeninin 50 tondu ancak burada pandemi devreye girdi ve dolayısıyla burada bir aksama duraksama oldu. Ancak yeni özellikle yeraltındaki madenlerin çıkarılması için teşviklerin desteklerin hızlandırılması, özellikle madencilik sektöründe tekrar yeni vizyon kazandırılması ki bunu Sayın eski Bakanımız Berat Albayrak'a çok borçluyuz, onun da bu girişimlerini yad etmek lazım.



Bugüne kadar yapmış olduğu bu başarılı süreçlerde Türkiye'nin altın ithalatında ciddi bir gerileme altın ihracatında yani işçilikli ürünlerde mücevher grubunda ciddi bir ihracat rakamı yakaladığımızı zaten herkes biliyor.