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Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

A Haber
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Giriş: 29.06.2022 09:20
Son dakika altın fiyatları... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygn seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, gram altında alım fırsatı için rakam verdi.
Gram için alım fırsatı... GRAM İÇİN ALIM FIRSATI...

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