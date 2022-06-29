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Haberler Galeri Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

Son dakika altın fiyatları... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygn seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, gram altında alım fırsatı için rakam verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 09:20
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Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

GRAM İÇİN ALIM FIRSATI

Maviş, "Altında bir geri çekilme hareketi var kurdaki gerilemeyle birlikte 970 ve altında orta vade için gram altın alım fırsatı sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

BDDK'nın hamlesi sonrası dolardaki düşüş altın fiyatlarında da düşüşe neden oldu.

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Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi

BDDK NASIL BİR ADIM ATTI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: BDDK, Merkez Bankası, diğer kurum ve kuruluşlar döviz kurunda yaşanan bu hızlı ataklarla birlikte kamuoyuna ve Türk lirasını koruma açısından çeşitli kararlarını ara ara açıklıyorlar. En son BDDK Cuma günü mesai saatinden sonra şöyle bir açıklama yaptı.

15 milyon TL'nin üzerine tekabül eden bir döviziniz varsa dedi şirketlere kredi kullanamayacaksınız, kendi dövizinizi satın TL ihtiyacınızı görün diye bir karar açıkladı yani normali bu. 15 milyon TL'nin üzerine geçen şirketlerin dövizi bozularak TL ihtiyacını şirketler görecek ve kredi kullanamayacaklar.