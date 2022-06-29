29 Haziran 2022, Çarşamba
Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi
Son dakika altın fiyatları... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygn seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, gram altında alım fırsatı için rakam verdi.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 09:20
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