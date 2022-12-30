30 Aralık 2022, Cuma
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GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: 2023 yılında yeni rekorlar gelebilir | GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI
Son dakika ALTIN FİYATLARI haberi... Piyasalar 2022 yılını kapatmaya hazırlanıyor. Herkesin merak ettiği konulardan biri de 2023 ile birlikte altının seyri ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yılın son işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altın yatırımcısına kritik tavsiyeler verdi.