GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: 2023 yılında yeni rekorlar gelebilir
Son dakika ALTIN FİYATLARI haberi... Piyasalar 2022 yılını kapatmaya hazırlanıyor. Herkesin merak ettiği konulardan biri de 2023 ile birlikte altının seyri ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yılın son işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altın yatırımcısına kritik tavsiyeler verdi.
2022 yılını geride bırakıyoruz. Peki 2023 yılı ile ilgili piyasa beklentileri neler? Hem yatırım yapanlar hem de düğün hazırlığında olan birçok kişinin gözü kulağı altın piyasasında.
2023 yılında altın fiyatları ne yönde seyredecek? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altın yatırımcısına kritik tavsiyeler verdi.
İşte o açıklamalardan satır baiları;
Önce gram alın tarafını yorumlamak lazım. Gram altın 2022 yılına 775 lira seviyesinden başlamıştı. Şu an haftanın ve yılın son işlem gününde 1.107 lira seviyesinden yılı tamamlıyor.
"KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"
Gramında yatırımcısına 330 lira kazandıran bir gram altın var. Her yıl düzenli olarak da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
"YENİ REKORLAR GELEBİLİR"
Özellikle 2023 yılında değer artışlarının devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle gram altın / TL tarafında yeni rekorlar 2023 yılında gelebilir çünkü 2022 yılında altın ciddi anlamda baskı altında kalmıştı.
"FED POLİTİKASINDAN DOLAYI DÜŞÜK KALDI"
Ons tarafında mesela hiç yükseliş görmedik. Yılın ilk çeyreğinde sadece 2.057 dolar seviyesine kadar yükselmişti ama daha sonrası FED politikasından dolayı düşük kalmıştı altın fiyatları. Yani ons altından destek göremeyen bir gram altın var karşımızda.
GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN
2023 yılında 1.280 - 1.350 - 1.450'li rakamları bekliyor olacağız.
Elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın satmak için acele etmemesi gerekiyor. Yeni rekorların yolda olduğunu söyleyebilirim.
GRAMA ÇİFT AYAKLI DESTEK
Gram altının şöyle bir avantajı var. Hem onstan hem dolardan destek gördüğü için çift ayaklı bir enstrüman ve dolayısıyla TL ayağında hiçbir zaman kaybettirmiyor.
"YILIN İLK ÇEYREĞİNDE..."
Yine gram altın / TL fiyatında yılın ilk çeyreğinde 1.200'lü rakamları konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü ons altında hızlı bir toparlanma gelebilir.
Özellikle Amerika Merkez Bankası FED'in politikalarında bir faiz artırım süreci vardı bunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ons altın tarafında 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görmemiz mümkün olacaktır diye tahmin ediyorum.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Son 20 yıldır gram altın en çok getiriyi sağlayan bir enstrüman. Ve bundan sonraki yıllarda aynı şekilde değer artışlarını devam ettirir.
"SATIŞ YÖNÜNDE BİR TAVSİYEMİZ BULUNMUYOR"
Özellikle 2022 yılında merkez bankaları altın stoğu artırdı. 2023 yılı ile alakalı yükseliş trendinin devam edeceğini öngördüğümüzden dolayı da kesinlikle satış yönünde bir tavsiyemiz bulunmuyor.
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