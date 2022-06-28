Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

Son dakika altın fiyatları... Piyasalar güne nasıl başladı? Hangi gelişmeler fiyatlanacak piyasalarda? İpuçları neler? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygn seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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