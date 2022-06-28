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Haberler Galeri Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

Son dakika altın fiyatları... Piyasalar güne nasıl başladı? Hangi gelişmeler fiyatlanacak piyasalarda? İpuçları neler? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygn seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 11:46
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Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda son durum ne? Güne nasıl başladı? Hangi gelişmeler fiyatlanacak piyasalarda? İpuçları neler? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygn seviye ne?

Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

Bugün haftanın ikinci işlem günü. Vadeli tarafta pozisyon kapamaları ay sonu itibariyle olacağı için satışlar zaten bekleniyordu bir de ona BDDK kararının tam olarak anlaşılamaması ve bunun reaksiyonu oldu. BDDK'dan konuya ilişkin ek açıklamalar da geldi ticari kredilerin doğru kaynaklarda kullanılması yönündeki atılan adımları bir kez daha değerlendirdi.

Bugün biraz daha hafif alıcılı bir başlangıç göreceğiz. Küresel piyasalarda da pozitif kapanışlar ve vadeler tarafında hafif artıda başlangıç vardı.

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Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul tarafında dün banka ve holdingler tarafında satış vardı bankalarda yüzde 2.41'e varan satışlar oldu. Zannediyorum BDDK açıklamaları sonrasında bugün biraz daha toparlanmayı göreceğiz bu anlamda.

Öte yandan 2.530'un altında bir kapanış gerçekleşti tam destek noktasında kapandı. Bugün geri çekilmelerde 2.510 ve aşağıda 2.490 önemli destekler olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 2.550 hali hazırda aşılması gereken direnç noktamız.

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Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Altın tarafında da 970 liralara doğru bir geri çekilme oldu dolar / TL'deki geri çekilmelere paralel. Bu sabah dolar / TL'de de aşağı yönlü yavaş yavaş hareketler de görüyoruz. Orada da 16 ve 15.80 destek noktalarımız olarak öne çıkıyor.

Gram altın tarafında ise 970 lira seviyesi 900- 930'a kadar bir geri çekilme hareketi yeni alım fırsatı olabilir.

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Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

BDDK'nın hamlesi sonrası dolardaki düşüş altın fiyatlarında da düşüşe neden oldu.