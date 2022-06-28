Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman ekonomist alım fırsatı için rakam verdi! İşte piyasalarda son durum

Bugün haftanın ikinci işlem günü. Vadeli tarafta pozisyon kapamaları ay sonu itibariyle olacağı için satışlar zaten bekleniyordu bir de ona BDDK kararının tam olarak anlaşılamaması ve bunun reaksiyonu oldu. BDDK'dan konuya ilişkin ek açıklamalar da geldi ticari kredilerin doğru kaynaklarda kullanılması yönündeki atılan adımları bir kez daha değerlendirdi.

Bugün biraz daha hafif alıcılı bir başlangıç göreceğiz. Küresel piyasalarda da pozitif kapanışlar ve vadeler tarafında hafif artıda başlangıç vardı.