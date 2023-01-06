Fırsatçılar aynı gün zam yaptı! Sert tepki: İçimizde bu virüs var temizleyemiyoruz

Orta gelirliye konut kampanyasının açıklanmasıyla birlikte fırsatçılarda harekete geçti. Birçok ev sahibi aynı gün veya aynı saatte ev fiyatlarına 1 milyon liraya kadar varan zamlar uyguladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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