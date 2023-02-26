26 Şubat 2023, Pazar
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EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler önümüzdeki haftaya, yani Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. Mesai 28 Şubat'ta, Salı günü başlayacak. EYT de, Genel Kurul gündeminin ilk ve öncelikli başlıkları arasında olacak.