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Haberler Galeri Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

Son dakika EYT haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler önümüzdeki haftaya, yani Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. Mesai 28 Şubat'ta, Salı günü başlayacak. EYT de, Genel Kurul gündeminin ilk ve öncelikli başlıkları arasında olacak. Detayları ATV muhabiri Betül Bilsel aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.02.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 12:51
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Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

O bekleyişte nihayet sona gelindi. Meclis mesaiye başlıyor.

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Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara vermişti.

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Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

GÖZLER 28 ŞUBAT'A ÇEVRİLDİ

İki haftadır deprem bölgesindeydi milletvekilleri, o mesainin ardından Meclis'in 28 Şubat'ta yeniden mesaiye başlaması bekleniyor.

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Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

Genel Kurul'un öncelikli gündem başlıklarının arasında milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT var.

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Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası ile Meclis'e sunulan teklif için son kritik viraj Genel Kurul'da dönülecek.