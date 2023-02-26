Son dakika: EYT ne zaman ÇIKACAK? EYT’nin Genel Kurul mesaisi başlıyor! SGK’larda EYT hazırlığı başladı... Gözler o tarihe çevrildi

Son dakika EYT haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler önümüzdeki haftaya, yani Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. Mesai 28 Şubat'ta, Salı günü başlayacak. EYT de, Genel Kurul gündeminin ilk ve öncelikli başlıkları arasında olacak. Detayları ATV muhabiri Betül Bilsel aktardı.