Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

Son dakika haberi... Ev ya da araba almak isteyenler bazı vatandaşlar evim sistemine başvuruyor. Peki nedir bu evim sistemi? Altın günü gibi bir sistem mi? Sistem nasıl kuruldu? Evim sistemine girenlerin sistemden çıkması mümkün mü? Şirket değiştirmek mümkün mü? Yeni düzenleme ne getirecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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