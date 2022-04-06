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Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

Son dakika haberi... Ev ya da araba almak isteyenler bazı vatandaşlar evim sistemine başvuruyor. Peki nedir bu evim sistemi? Altın günü gibi bir sistem mi? Sistem nasıl kuruldu? Evim sistemine girenlerin sistemden çıkması mümkün mü? Şirket değiştirmek mümkün mü? Yeni düzenleme ne getirecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:11
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Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

Tasarruf sistemiyle ev veya araba sahibi olmak isteyen bazı vatandaşlar evim sistemine başvuruyor. Sistemde yaşanan mağduriyetler ile ilgili ise harekete geçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

TMSF devreye girdi. Yeni sisteme uymayan 21 şirket tasfiye edildi. Peki nedir bu evim sistemi? Nasıl kuruldu?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

SİSTEM NEDİR?

Kadınların altın gününü düşün toplanıp herkes bir altın parası veriyor sonra toplanan o parayla bir kişiye kurayla çekilip ona veriliyor sonra sırayla her ay ya da her hafta neyse bir kişiye bir altın çıkıyor. Altın gününe benzer bir sitem 1990'larda kuruldu. Çok da iyi niyetle kurulmuş bir sistemdi ki şu anda da o zaman kurulmuş bazı şirketler başarıyla devam ediyorlar yollarına.

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Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

Burada bankalardan kredi almak istemeyen faiz hassasiyeti olan ya da kredi alma imkanı olmayan insanlar için ev ve araba alma imkanı sunulmuştu. İlk başta bu araçla başlamıştı ev sonradan çıktı. O evim eki sonradan geldi.

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Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

EVİM SİSTEMİNE ÇEKİ DÜZEN SİSTEM NASIL KURULDU?

- 90'LI YILLARDA İMECE USULÜ ARAÇ SATIŞI İLE BAŞLADI

- FAİZSİZ TASARRUF VE KREDİ SİSTEMİ OLARAK ÇOK TUTULDU

- İMECE USULÜYLE VATANDAŞ ARABA SAHİBİ OLDU

- DAHA SONRA İŞ KONUTA GEÇTİ

- BİRÇOK FİRMA DENETİMSİZ OLARAK PİYASAYA ÇIKTI