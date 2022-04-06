Evim sistemine çeki düzen! Mağdurlar için düzenleme | Evim sistemi nedir? Sistemden nasıl çıkılır?

SİSTEM NEDİR?

Kadınların altın gününü düşün toplanıp herkes bir altın parası veriyor sonra toplanan o parayla bir kişiye kurayla çekilip ona veriliyor sonra sırayla her ay ya da her hafta neyse bir kişiye bir altın çıkıyor. Altın gününe benzer bir sitem 1990'larda kuruldu. Çok da iyi niyetle kurulmuş bir sistemdi ki şu anda da o zaman kurulmuş bazı şirketler başarıyla devam ediyorlar yollarına.