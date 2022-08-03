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Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 14:16
Son dakika haberi... Kiralardaki artışlara karşı çalışmalar sürüyor. Projenin detayları Eylül’de belli olacak. Konut müjdesinin ardından ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul’da kira fiyatları düşer mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşa, tarih vererek "En az yüzde 20-25 gibi bir düşüş yaşanacak" ifadelerini kullandı.
Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? EV FİYATLARI VE KİRALAR DÜŞECEK Mİ?

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