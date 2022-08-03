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Haberler Galeri Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

Son dakika haberi... Kiralardaki artışlara karşı çalışmalar sürüyor. Projenin detayları Eylül'de belli olacak. Konut müjdesinin ardından ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul'da kira fiyatları düşer mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşa, tarih vererek "En az yüzde 20-25 gibi bir düşüş yaşanacak" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:17
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Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

Özellikle son dönemde pek çok ilde kiracıların fahiş artışlarla karşılaşmasının ardından çalışmalar başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayında belli olacak proje ile yüksek konut fiyatları ve kiralarda gerileme olacağını söyledi.

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Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini duyurmasının ardından akıllara son dönemde ciddi şikayet konusu olan "Kiralar düşecek mi?" sorusunu getirdi. Peki megakentte kiralar ne durumda? Bundan sonraki süreçte düşüş söz konusu olacak mı?

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Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

"PİYASA KENDİ DİNAMİĞİNİ OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

Aslında bu işi biz çözmeyeceğiz piyasa kendi dinamiğini oluşturmaya başladı. 2023 yılında fiyatların yaklaşık yüzde 20-25 gibi düşeceğini tahmin olarak belirtmiştim.

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Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa tarih ve oran verdi: Düşüş yaşanacak

Akabinde de Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanın açıklamasıyla sosyal konut projelerinde de bu düşüşün yaşanacağı ifade edildi.

Benim tezim sosyal konutun dışında şu andaki toplumsal mutabakata dayanıyor. Yüksek bedelli kiralardan bahsediyoruz.