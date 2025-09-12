Ev almak isteyenlere faizsiz finansman! İsteyen ev isteyen araç alabilecek

12 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 09:47
Ev hayali kuranlar, araba almak veya otomobilini yenilemek isteyenlerin dikkatle izlemesi gereken bir haber bu. Cazip bir fırsat var çünkü yeni faizsiz finansman dönemi başlıyor. Yani kredi çekmeden bir lira bile faiz ödemeden ev ve araba hatta iş yeri sahibi olmak artık mümkün olacak. Peki nasıl? Sistemin detaylarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum anlattı. İşte ayrıntılar.
