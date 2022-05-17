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En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

A Haber
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Giriş: 17.05.2022 10:17
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Memur emeklilerine maaş artı zam farkı ne zaman? SSK emeklilerinin yeni maaşları ne zaman ödenecek? Bağkur emeklilerinin yeni maaşı ne zaman yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
En düşük maaşlar ne kadar olacak? EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

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