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Haberler Galeri En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Memur emeklilerine maaş artı zam farkı ne zaman? SSK emeklilerinin yeni maaşları ne zaman ödenecek? Bağkur emeklilerinin yeni maaşı ne zaman yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:18
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En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Temmuz ayı emekliler ve memurlar için sıcak bir ay olacak. 3 ödeme var. İkinci bayram ikramiyelerini alacaklar. Enflasyon artışlarını alacaklar. Ek artış ve yeni taban maaş gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Memur emeklilerine maaş artı zam farkı ne zaman? SSK emeklilerinin yeni maaşları ne zaman ödenecek? Bağkur emeklilerinin yeni maaşı ne zaman yatırılacak?

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En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.


İşte zamlı maaş hesapları...

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En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 3'LÜ TEMMUZ ÖDEMESİ

- İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ

- ENFLASYON ARTIŞI

- EK ARTIŞ VE YENİ TABAN MAAŞ

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En düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

ÖDEME TAKVİMİ

- 1-8 TEMMUZ: KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

- 1-5 TEMMUZ: MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ ARTI ZAM FARKI

- 4 TEMMUZ: 6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLAMASI