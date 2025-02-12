Emekliye ikramiye müjdesi! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine artış yapılacak mı sorusuna cevap bekliyordu ki müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Bakan Işıkhan, "emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız" dedi. Geçen yıl yüzde 50 zam ile 3 bin liraya yükselen ikramiyeye yapılacak artış merak uyandırdı.

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