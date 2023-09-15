Emekliye ara zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekli zammında hangi formüller masada?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis açıldığında ilk gündem maddesinin deprem yasaları olacağını söyledi. Emeklilerle ilgili ciddi bir çalışmanın yapıldığını belirtti. Peki emekliye zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekliye 5 bin TL 100. Yıl ikramiyesi mi? Emekliler için kulislerde ne konuşuluyor? Emekliye ek zam oranı ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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