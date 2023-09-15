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Emekliye ara zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekli zammında hangi formüller masada?

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 10:09
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis açıldığında ilk gündem maddesinin deprem yasaları olacağını söyledi. Emeklilerle ilgili ciddi bir çalışmanın yapıldığını belirtti. Peki emekliye zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekliye 5 bin TL 100. Yıl ikramiyesi mi? Emekliler için kulislerde ne konuşuluyor? Emekliye ek zam oranı ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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