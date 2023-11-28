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Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 09:57
Yeni yıla kısa bir süre kala bankaların promosyon yarışı hızlandı. Emekliye yapılacak ocak zammından sonra, promosyon tutarlarının daha da artması bekleniyor. Konuşulan rakamlar da var. Promosyonların 13 bin lirayı bulacağı söyleniyor. Peki emekliler hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmek mümkün mü? İşte tüm detaylar...
Emekli maaşı promosyonları artıyor! EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONLARI ARTIYOR!

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Emekli maaşı promosyonları artıyor!
Emekli maaşı promosyonları artıyor!
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