28 Kasım 2023, Salı
Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var
Yeni yıla kısa bir süre kala bankaların promosyon yarışı hızlandı. Emekliye yapılacak ocak zammından sonra, promosyon tutarlarının daha da artması bekleniyor. Konuşulan rakamlar da var. Promosyonların 13 bin lirayı bulacağı söyleniyor. Peki emekliler hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmek mümkün mü? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:58
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