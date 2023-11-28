28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

Yeni yıla kısa bir süre kala bankaların promosyon yarışı hızlandı. Emekliye yapılacak ocak zammından sonra, promosyon tutarlarının daha da artması bekleniyor. Konuşulan rakamlar da var. Promosyonların 13 bin lirayı bulacağı söyleniyor. Peki emekliler hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmek mümkün mü? İşte tüm detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:58
  • 1
  • 12
Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

Bankalar emekliler için yarışa hızlı girdi. Promosyonlar 13 bin liraya dayandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

Emeklinin kök maaşına ocak ayında zam yapılacak.


Kök maaşın artmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı da artacak.

  • 3
  • 12
Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

BANKALAR DÜĞMEYE BASTI

Ve böylece milyonların maaşı da artacak kapsamlı emekli zammı öncesi de bankalar promosyon için düğmeye bastı.

  • 4
  • 12
Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

Temmuz zammı sonrası maaşını taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaşmıştı.

  • 5
  • 12
Emekli maaşı promosyonları artıyor! Bankalar emeklilerin peşinde... 12 bin 500 TL veren banka bile var

7.500 lira maaş alan emekliye bankalar, 7.500 liraya kadar promosyon verdi. Maaşı en düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise 10 bin lira aldı.